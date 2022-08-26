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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

26.08.2022 14:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

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Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

              Yapı Kredi Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon'un 26.08.2022 tarihli müşteri çıkışı kaynaklı olarak doğan nakit ihtiyacını karşılamak üzere 26.08.2022 günü 29.08.2022 vadeli 148.000 TL tutarlı O/N kredi kullandırılmıştır. Kredi fonun hesabının bulunduğu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den kullandırılmış olup kredi kullanımı kaynaklı oluşan giderler kurucu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanmıştır

Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 148.000 TL % 24,35 26/08/2022 29/08/2022 Kredi masrafı Kurucu tarafından karşılanmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058539


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Çeyrek 1.668 1.681 -13,00  
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