***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
26.08.2022 14:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon'un 26.08.2022 tarihli müşteri çıkışı kaynaklı olarak doğan nakit ihtiyacını karşılamak üzere 26.08.2022 günü 29.08.2022 vadeli 148.000 TL tutarlı O/N kredi kullandırılmıştır. Kredi fonun hesabının bulunduğu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den kullandırılmış olup kredi kullanımı kaynaklı oluşan giderler kurucu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanmıştır
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 148.000 TL % 24,35 26/08/2022 29/08/2022 Kredi masrafı Kurucu tarafından karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058539
BIST
14:123.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 22,33
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
14:1218,1959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0326
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
14:1218,2095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0739
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,2323
En Düşük
18,0904
14:121.020,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,48
|Açılış
|: 1.020,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler14:12
|VAKBN
|6,05
|204.689.226
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.173.359.739
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|82.474.814
|% 9,99
|
|COSMO
|32,20
|4.595.918
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SILVR
|28,36
|4.503.931
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|73.369.179
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|9.460.587
|% -9,93
|
|CMENT
|52,70
|666.614
|% -9,06
|
|ISCTR
|7,95
|4.232.113.577
|% 1,40
|
|AKBNK
|12,11
|4.135.115.768
|% 1,09
|
|YKBNK
|6,80
|3.628.967.850
|% 3,66
|
|GARAN
|26,20
|3.356.176.975
|% 1,71
|
|ASELS
|27,20
|3.288.550.796
|% 3,82
|
|EKGYO
|4,01
|2.653.251.055
|% 4,43
|
|YKBNK
|6,80
|3.628.967.850
|% 3,66
|
|ISCTR
|7,95
|4.232.113.577
|% 1,40
|
|AKBNK
|12,11
|4.135.115.768
|% 1,09
|
|PETKM
|13,10
|3.173.359.739
|% 9,99
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1634
|18,1959
|% 0,18
|
|Euro
|18,1967
|18,2095
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,4453
|21,5528
|% 0,04
|
|Frank
|18,7921
|18,9053
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8253
|4,8495
|% 0,08
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-12,62
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-6,66
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-11,00
|
|Tam
|6.827
|6.880
|-51,00
|
|Yarım
|3.327
|3.364
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.681
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,21
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,78
|