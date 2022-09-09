***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
09.09.2022 17:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu'nun 09.09.2022 tarihli müşteri çıkışı kaynaklı olarak doğan nakit ihtiyacını karşılamak üzere 09.09.2022 günü 12.09.2022 vadeli 3.390.000 TL tutarlı O/N kredi kullandırılmıştır. Kredi, fonun hesabının bulunduğu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den kullandırılmış olup kredi kullanımı kaynaklı oluşan giderler kurucu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanmıştır.
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 3.390.000 TL % 23,15 09/09/2022 12/09/2022 Kredi masrafı kurucu tarafından karşılanmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062013
BIST
17:483.523
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 85,71
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
17:4818,2397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
17:4818,3173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0879
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
17:481.005,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.005,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler17:48
|GARAN
|26,18
|2.874.797.057
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.976.516.965
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.402.550.522
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|59.068.592
|% 9,98
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,11
|42.891.122
|% -7,14
|
|MTRKS
|35,50
|50.790.697
|% -6,92
|
|MEDTR
|24,58
|33.459.214
|% -6,75
|
|DOGUB
|9,55
|6.805.927
|% -6,00
|
|AKBNK
|16,02
|15.015.467.781
|% 5,74
|
|YKBNK
|9,20
|9.190.570.956
|% 8,11
|
|EREGL
|32,50
|8.127.743.535
|% 5,18
|
|THYAO
|73,55
|5.952.843.017
|% 0,75
|
|SISE
|26,22
|5.475.312.194
|% 1,24
|
|EKGYO
|5,10
|5.220.571.365
|% 4,29
|
|YKBNK
|9,20
|9.190.570.956
|% 8,11
|
|AKBNK
|16,02
|15.015.467.781
|% 5,74
|
|ISCTR
|12,44
|3.976.516.965
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.794.922.822
|% 9,95
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2350
|18,2397
|% 0,09
|
|Euro
|18,3116
|18,3173
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,0855
|21,1913
|% 0,86
|
|Frank
|18,9278
|19,0419
|% 1,16
|
|Riyal
|4,8393
|4,8636
|% 0,07
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|6,52
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,79
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.759
|6.835
|6,00
|
|Yarım
|3.293
|3.341
|3,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.669
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|0,09
|
|B. Petrol
|91,76
|91,76
|2,61
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:58GZNMI
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 632, 636 adet işlem
-
17:57RALYH
Yüzde 7.50 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 735, 767 adet işlem
-
17:56HURGZ
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 927, 812 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 7.08 oranında artışla 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 869, 303 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 56 artarak (% 2.66 ) 3, 152