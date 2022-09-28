***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )TürkçeKredi KullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAlınan Kredi TablosuAçıklamalarYapı Kredi Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon'un 28.09.2022 tarihli müşteri çıkışı kaynaklı olarak doğan nakit ihtiyacını karşılamak üzere 28.09.2022 günü 29.09.2022 vadeli 150.000 TL tutarlı O/N kredi kullandırılmıştır. Kredi, fonun hesabının bulunduğu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den kullandırılmış olup kredi kullanımı kaynaklı oluşan giderler kurucu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanmıştır.Alınan Kredi TablosuKredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek BilgiYapı ve Kredi Bankası A.Ş. 150.000 TL % 23,15 28/09/2022 29/09/2022 Kredi masrafı kurucu tarafından karşılanmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065664BIST