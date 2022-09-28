***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
28.09.2022 15:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon'un 28.09.2022 tarihli müşteri çıkışı kaynaklı olarak doğan nakit ihtiyacını karşılamak üzere 28.09.2022 günü 29.09.2022 vadeli 150.000 TL tutarlı O/N kredi kullandırılmıştır. Kredi, fonun hesabının bulunduğu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den kullandırılmış olup kredi kullanımı kaynaklı oluşan giderler kurucu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanmıştır.
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 150.000 TL % 23,15 28/09/2022 29/09/2022 Kredi masrafı kurucu tarafından karşılanmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065664
BIST
17:123.215
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -50,98
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.199
17:1218,5243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0758
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
17:1217,8429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1530
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,8771
En Düşük
17,6326
17:12983,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 17,13
|Açılış
|: 983,04
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
984,81
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler17:12
|KUYAS
|8,80
|81.540.515
|% 10,00
|
|CANTE
|120,00
|99.941.664
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.317.913
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|61.578.851
|% 9,98
|
|HKTM
|42,64
|65.110.403
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,45
|512.598.717
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.274.798
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|26.719.282
|% -9,89
|
|USAK
|3,29
|63.082.477
|% -9,86
|
|SKBNK
|1,86
|465.437.469
|% -9,71
|
|THYAO
|69,45
|2.567.577.007
|% -2,18
|
|YKBNK
|7,24
|2.364.210.644
|% 0,00
|
|SASA
|68,35
|2.113.665.546
|% -0,94
|
|GARAN
|19,84
|2.104.573.864
|% 1,12
|
|AKBNK
|11,64
|2.001.080.858
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,92
|1.418.186.254
|% -1,51
|
|YKBNK
|7,24
|2.364.210.644
|% 0,00
|
|TSKB
|2,37
|661.119.236
|% -6,32
|
|SKBNK
|1,86
|465.437.469
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,79
|1.494.997.908
|% -0,64
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5144
|18,5243
|% 0,41
|
|Euro
|17,8188
|17,8429
|% 0,86
|
|Sterlin
|19,7373
|19,8363
|% 0,03
|
|Frank
|18,7250
|18,8378
|% 1,15
|
|Riyal
|4,9011
|4,9257
|% 0,29
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|23,03
|
|Altın Gr.
|982
|982
|15,91
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.673
|1,00
|
|Tam
|6.646
|6.733
|57,00
|
|Yarım
|3.234
|3.292
|29,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.646
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,71
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|0,17
|
|B. Petrol
|85,60
|85,60
|0,73
|