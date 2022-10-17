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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

17.10.2022 18:26
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

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Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

                17.10.2022 tarihinde meydana gelen sistemsel hata nedeni ile  Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun   nakit ihtiyacını karşılamak üzere 17.10.2022 günü 18.10.2022 vadeli 9.000 TL tutarlı O/N kredi kullandırılmıştır. Kredi, fonun hesabının bulunduğu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den kullandırılmış olup kredi kullanımı kaynaklı oluşan giderler  Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından karşılanacaktır.  
 

Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 9.000 TL % 21,35 17/10/2022 18/10/2022 Kredi faizi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından karşılanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072564


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