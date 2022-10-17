***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
17.10.2022 18:26
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
17.10.2022 tarihinde meydana gelen sistemsel hata nedeni ile Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun nakit ihtiyacını karşılamak üzere 17.10.2022 günü 18.10.2022 vadeli 9.000 TL tutarlı O/N kredi kullandırılmıştır. Kredi, fonun hesabının bulunduğu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den kullandırılmış olup kredi kullanımı kaynaklı oluşan giderler Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından karşılanacaktır.
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 9.000 TL % 21,35 17/10/2022 18/10/2022 Kredi faizi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından karşılanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072564
BIST
17:593.848
En Yüksek
|Değişim
|: 6,08%
|| 220,66
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.854
En Düşük
3.641
17:5918,5720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:5918,3045
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2399
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3097
En Düşük
18,0503
17:59990,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 8,74
|Açılış
|: 990,29
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AZTEK
|20,46
|202.985.954
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.450.212
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.510.767.017
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|87.169.153
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.403.098
|% 9,99
|
|ISATR
|331.333,30
|331.333
|% -9,37
|
|ATSYH
|108,50
|6.534.502
|% -9,36
|
|AGYO
|7,00
|104.538.568
|% -8,26
|
|KIMMR
|8,02
|13.085.979
|% -6,74
|
|BRKO
|1,86
|1.336.741
|% -5,58
|
|THYAO
|98,45
|8.997.328.931
|% 9,39
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ASELS
|32,70
|4.348.741.393
|% 5,01
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|SISE
|31,20
|3.886.557.889
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ISCTR
|9,39
|2.891.103.900
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|572.536.842
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.910.690.003
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5650
|18,5720
|% 0,02
|
|Euro
|18,2747
|18,3045
|% 1,33
|
|Sterlin
|21,1098
|21,2157
|% 2,01
|
|Frank
|18,5706
|18,6825
|% 0,98
|
|Riyal
|4,9265
|4,9512
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|13,45
|
|Altın Gr.
|991
|991
|9,40
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.682
|6.757
|-33,00
|
|Yarım
|3.256
|3.303
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.652
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,76
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|0,26
|
|B. Petrol
|92,17
|92,17
|0,54
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GLYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 510, 724 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 8 üstünde . İşlem hacmi 88, 330.00 milyon TL de
-
17:55ICBCT
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 682, 217 adet işlem
-
17:54SNGYO
Yüzde 9.50 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 640, 369 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 9 artarak (% 6.29 ) 3, 410