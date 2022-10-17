***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )TürkçeKredi KullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAlınan Kredi TablosuAçıklamalar17.10.2022 tarihinde meydana gelen sistemsel hata nedeni ile Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun nakit ihtiyacını karşılamak üzere 17.10.2022 günü 18.10.2022 vadeli 9.000 TL tutarlı O/N kredi kullandırılmıştır. Kredi, fonun hesabının bulunduğu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den kullandırılmış olup kredi kullanımı kaynaklı oluşan giderler Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından karşılanacaktır.Alınan Kredi TablosuKredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek BilgiYapı ve Kredi Bankası A.Ş. 9.000 TL % 21,35 17/10/2022 18/10/2022 Kredi faizi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından karşılanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072564BIST