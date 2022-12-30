***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
30.12.2022 15:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un nakit ihtiyacını karşılamak üzere 30.12.2022 günü 02.01.2023 vadeli 6.895.000 TL tutarlı O/N kredi kullandırılmıştır. Kredi, fonun hesabının bulunduğu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den kullandırılmış olup kredi kullanımı kaynaklı oluşan giderler Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanacaktır.
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 6.895.000 TL % 15,95 30/12/2022 02/01/2023 Kredi kullanımı kaynaklı oluşan giderler Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091496
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
18:0519,9910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0028
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
18:051.092,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,79
|Açılış
|: 1.092,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.038.062
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.184.369.531
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.899.333
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.537.408.714
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7057
|18,7219
|% 0,09
|
|Euro
|19,9651
|19,9827
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,5163
|22,6292
|% 0,05
|
|Frank
|20,1798
|20,3014
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9638
|4,9886
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|2,23
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,66
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.376
|7.441
|8,00
|
|Yarım
|3.572
|3.637
|4,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.818
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,19
|-0,19
|
|B. Petrol
|84,55
|84,55
|1,09
|