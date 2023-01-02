***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )TürkçeKredi KullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAlınan Kredi TablosuAçıklamalarYapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun nakit ihtiyacını karşılamak üzere 02.01.2023 günü 03.01.2023 vadeli 10.005.000 TL tutarlı O/N kredi kullandırılmıştır. Kredi, fonun hesabının bulunduğu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den kullandırılmış olup kredi kullanımı kaynaklı oluşan giderler Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanacaktır.Alınan Kredi TablosuKredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek BilgiYapı ve Kredi Bankası A.Ş. 10.005.000 TL % 15,95 02/01/2023 03/01/2023 Kredi kullanımı kaynaklı oluşan giderler Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092380BIST