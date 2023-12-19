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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

19.12.2023 16:35
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

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Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

Yapı Kredi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'unun nakit ihtiyacını karşılamak üzere 19.12.2023 günü 20.12.2023 vadeli 165.000  TL tutarlı O/N kredi kullandırılmıştır. Kredi, fonun hesabının bulunduğu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den kullandırılmış olup kredi kullanımı kaynaklı oluşan giderler 
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanacaktır. 

Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 165.000 TL % 53 19/12/2023 20/12/2023 Kredi kullanımı kaynaklı oluşan giderler Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227025


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