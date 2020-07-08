***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 17:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857237
BIST
17:08119.137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -201,69
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
17:086,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:087,7895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0525
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7895
En Düşük
7,7149
17:08399,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,76
|Açılış
|: 399,74
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.583.728
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.444.717
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|8.194.121
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.803
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.101.327
|% -9,92
|
|SONME
|8,52
|19.836.837
|% -7,89
|
|MARTI
|1,40
|27.916.987
|% -6,67
|
|FENER
|12,90
|94.237.203
|% -6,39
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|EKGYO
|2,28
|2.177.855.542
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,28
|1.602.830.946
|% 2,82
|
|SISE
|6,49
|1.521.277.490
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.256.021.745
|% -1,92
|
|PETKM
|4,38
|1.154.167.935
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,28
|2.177.855.542
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,28
|1.602.830.946
|% 2,82
|
|PETKM
|4,38
|1.154.167.935
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,87
|451.453.882
|% -0,53
|
|SISE
|6,49
|1.521.277.490
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6122
|8,6554
|% 0,39
|
|Frank
|7,2821
|7,3260
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8240
|1,8332
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|16,48
|
|Altın Gr.
|400
|400
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.609
|24,90
|
|Tam
|2.663
|2.677
|25,60
|
|Yarım
|1.294
|1.309
|12,50
|
|Çeyrek
|647
|656
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,65
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,11
|0,08
|
|B. Petrol
|43,19
|43,19
|0,11
|