***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 17:22
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857241
BIST
17:28119.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -235,83
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
17:286,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:287,7912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0542
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7912
En Düşük
7,7149
17:28400,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 4,98
|Açılış
|: 400,95
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.701.450
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.465.562
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.121.893
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.297.123
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.156.757
|% -9,92
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|MRGYO
|2,53
|27.868.780
|% -8,99
|
|MARTI
|1,37
|30.033.896
|% -8,67
|
|SONME
|8,45
|20.347.599
|% -8,65
|
|EKGYO
|2,28
|2.224.262.734
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|1.671.897.409
|% 2,51
|
|SISE
|6,48
|1.553.095.436
|% -0,15
|
|GARAN
|8,15
|1.349.396.397
|% -2,04
|
|PETKM
|4,35
|1.232.666.102
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,28
|2.224.262.734
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|1.671.897.409
|% 2,51
|
|PETKM
|4,35
|1.232.666.102
|% -1,58
|
|IHLGM
|1,88
|469.441.138
|% 0,00
|
|SISE
|6,48
|1.553.095.436
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6160
|8,6593
|% 0,44
|
|Frank
|7,2876
|7,3315
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|19,20
|
|Altın Gr.
|400
|400
|3,86
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.690
|35,00
|
|Tam
|2.664
|2.678
|26,50
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|12,90
|
|Çeyrek
|647
|656
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,71
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|0,09
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,08
|
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