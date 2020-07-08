***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 17:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857269
BIST
17:18119.337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -1,96
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
17:186,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:187,7884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0514
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:18400,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,04
|Açılış
|: 399,94
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.666.601
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.450.553
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.099.049
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.296.669
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.117.361
|% -9,92
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|SONME
|8,48
|20.031.495
|% -8,32
|
|FENER
|12,88
|95.403.153
|% -6,53
|
|OZGYO
|2,53
|74.635.379
|% -6,30
|
|EKGYO
|2,27
|2.203.340.915
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,27
|1.652.340.570
|% 2,51
|
|SISE
|6,48
|1.536.848.744
|% -0,15
|
|GARAN
|8,15
|1.298.797.360
|% -2,04
|
|PETKM
|4,36
|1.203.833.506
|% -1,36
|
|EKGYO
|2,27
|2.203.340.915
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,27
|1.652.340.570
|% 2,51
|
|PETKM
|4,36
|1.203.833.506
|% -1,36
|
|IHLGM
|1,88
|466.449.442
|% 0,00
|
|SISE
|6,48
|1.536.848.744
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6137
|8,6569
|% 0,41
|
|Frank
|7,2838
|7,3277
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8241
|1,8332
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|20,11
|
|Altın Gr.
|400
|400
|3,76
|
|Cumhuriyet
|2.588
|2.610
|25,90
|
|Tam
|2.664
|2.678
|26,60
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|13,00
|
|Çeyrek
|647
|656
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,11
|0,08
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,08
|
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