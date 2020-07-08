***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 17:48
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857319
BIST
17:34118.770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -569,22
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.723
17:346,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:347,7891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0521
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:34400,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 4,45
|Açılış
|: 400,42
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.774.561
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.153.223
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.465.562
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|25.650.415
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.121.893
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.167.995
|% -9,92
|
|SONME
|8,38
|20.659.083
|% -9,41
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|MARTI
|1,37
|32.220.914
|% -8,67
|
|OZGYO
|2,52
|77.838.005
|% -6,67
|
|EKGYO
|2,26
|2.273.755.386
|% 0,89
|
|KRDMD
|3,25
|1.789.303.399
|% 1,88
|
|SISE
|6,44
|1.581.633.373
|% -0,77
|
|GARAN
|8,14
|1.388.828.238
|% -2,16
|
|PETKM
|4,33
|1.278.812.230
|% -2,04
|
|EKGYO
|2,26
|2.273.755.386
|% 0,89
|
|KRDMD
|3,25
|1.789.303.399
|% 1,88
|
|PETKM
|4,33
|1.278.812.230
|% -2,04
|
|IHLGM
|1,85
|482.045.105
|% -1,60
|
|SISE
|6,44
|1.581.633.373
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6181
|8,6613
|% 0,46
|
|Frank
|7,2892
|7,3331
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|20,83
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,42
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.690
|35,00
|
|Tam
|2.667
|2.681
|29,80
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|14,60
|
|Çeyrek
|648
|657
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,73
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,10
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|0,04
|
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