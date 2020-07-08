***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 17:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857326
BIST
17:44118.860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -478,89
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
17:446,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:447,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0448
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:44400,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,49
|Açılış
|: 400,46
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.839.893
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.480.570
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.153.223
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|25.757.218
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.122.961
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.169.180
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.770.896
|% -9,62
|
|MARTI
|1,37
|33.655.877
|% -8,67
|
|AYEN
|6,70
|33.998.318
|% -8,47
|
|OZGYO
|2,48
|83.195.626
|% -8,15
|
|EKGYO
|2,26
|2.345.160.400
|% 0,89
|
|KRDMD
|3,26
|1.826.142.993
|% 2,19
|
|SISE
|6,44
|1.598.740.608
|% -0,77
|
|GARAN
|8,13
|1.437.169.543
|% -2,28
|
|PETKM
|4,32
|1.308.136.619
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,26
|2.345.160.400
|% 0,89
|
|KRDMD
|3,26
|1.826.142.993
|% 2,19
|
|PETKM
|4,32
|1.308.136.619
|% -2,26
|
|IHLGM
|1,86
|497.815.617
|% -1,06
|
|SISE
|6,44
|1.598.740.608
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6184
|8,6617
|% 0,47
|
|Frank
|7,2901
|7,3341
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8245
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|21,23
|
|Altın Gr.
|401
|401
|4,72
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.617
|32,70
|
|Tam
|2.670
|2.685
|33,60
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|16,40
|
|Çeyrek
|649
|658
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,78
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,09
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|-0,06
|