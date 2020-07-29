BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|72.028.015
|% 10,00
|KRGYO
|6,05
|49.049.693
|% 10,00
|IHYAY
|1,43
|136.343.806
|% 10,00
|PKENT
|867,90
|4.078.262
|% 10,00
|BURVA
|78,10
|16.653.648
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,0309
|9,0762
|% 1,05
|Frank
|7,6033
|7,6491
|% 1,10
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,68
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|1,86
|Altın Gr.
|440
|440
|2,95
|Cumhuriyet
|2.884
|2.926
|30,60
|Tam
|2.971
|3.016
|38,10
|Yarım
|1.442
|1.468
|14,20
|Çeyrek
|723
|736
|8,50
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|-0,21
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,01
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|0,34
Seans Raporu
- 17:59AKMGY Yüzde -10.00 oranında düşüşle 38.72 lira fiyatla işlem gören hissede 389, 465 adet işlem
- 17:57 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, KOZAL, HALKB
- 17:57XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 03 kaybederek (% -2.27 ) 1, 034
- 17:57 Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, TKURU, KSTUR, YONGA
- 17:57 VKFYO, ATLAS, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında