***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 20:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863903
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0239
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:358,2528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0144
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
12:35437,79
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -4,82
|Açılış
|: 437,68
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
435,64
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|
|NIBAS
|16,01
|18.837.718
|% -6,65
|
|OSMEN
|12,51
|72.971
|% -3,77
|
|GOZDE
|5,63
|40.834.726
|% -3,60
|
|JANTS
|111,10
|13.072.812
|% -3,48
|
|HALKS
|3,39
|138.526
|% -3,14
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|HALKB
|5,52
|167.448.245
|% 0,73
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|ODAS
|2,52
|133.077.622
|% 0,40
|
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 6,81
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|ODAS
|2,52
|133.077.622
|% 0,40
|
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 6,81
|
|IHYAY
|1,57
|76.044.527
|% 9,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0821
|9,1276
|% 0,37
|
|Frank
|7,6286
|7,6745
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8582
|1,8676
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|-22,48
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-5,45
|
|Cumhuriyet
|2.877
|2.932
|-6,90
|
|Tam
|2.964
|3.018
|-11,60
|
|Yarım
|1.439
|1.471
|-3,40
|
|Çeyrek
|722
|738
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,25
|-1,08
|
|Gümüş Gr.
|5,21
|5,21
|-0,24
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-1,04
|
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