***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 14:21
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899830
BIST
15:371.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,46
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:377,4453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0721
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:379,0651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0395
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:37441,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,19
|Açılış
|: 441,31
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:37
|FROTO
|148,50
|217.337.997
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|90.670.780
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.934.185
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.489.293
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.793.860
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|37.089.519
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,40
|2.642.987.683
|% 2,86
|
|EKGYO
|2,55
|1.306.013.743
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|951.843.288
|% 3,11
|
|TCELL
|17,09
|848.101.925
|% 1,42
|
|KOZAA
|17,15
|774.951.573
|% 4,70
|
|SKBNK
|1,66
|951.843.288
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.306.013.743
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,68
|519.497.750
|% 5,51
|
|DOHOL
|3,38
|438.676.288
|% -0,29
|
|PETKM
|5,32
|678.205.773
|% 1,14
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4415
|7,4453
|% 0,98
|
|Euro
|9,0588
|9,0651
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,9970
|10,0471
|% 0,26
|
|Frank
|8,3214
|8,3715
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9773
|1,9872
|% 0,91
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-2,00
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.932
|2.976
|-37,00
|
|Tam
|2.917
|2.990
|-33,24
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-16,08
|
|Çeyrek
|707
|723
|-8,04
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|-0,65
|
Seans Raporu
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