***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 14:22
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899850
BIST
15:381.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,35
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:387,4477
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0745
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:389,0654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0398
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:38441,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,27
|Açılış
|: 441,39
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:36
|FROTO
|148,50
|217.337.997
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|90.670.780
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.934.185
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.489.293
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.793.860
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|37.089.519
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,40
|2.642.987.683
|% 2,86
|
|EKGYO
|2,55
|1.306.013.743
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|951.843.288
|% 3,11
|
|TCELL
|17,09
|848.101.925
|% 1,42
|
|KOZAA
|17,15
|774.951.573
|% 4,70
|
|SKBNK
|1,66
|951.843.288
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.306.013.743
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,68
|519.497.750
|% 5,51
|
|DOHOL
|3,38
|438.676.288
|% -0,29
|
|PETKM
|5,32
|678.205.773
|% 1,14
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4393
|7,4440
|% 0,96
|
|Euro
|9,0548
|9,0593
|% 0,37
|
|Sterlin
|9,9983
|10,0484
|% 0,28
|
|Frank
|8,3225
|8,3726
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9775
|1,9875
|% 0,93
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-1,79
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.995
|-28,69
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|-13,88
|
|Çeyrek
|708
|724
|-6,94
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|-0,60
|
Seans Raporu
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