***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 14:26
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899874
BIST
15:411.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 10,65
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:417,4468
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0736
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:419,0679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0423
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:41441,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,46
|Açılış
|: 441,58
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:39
|FROTO
|148,50
|217.337.997
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|90.670.780
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.934.185
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.489.293
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.793.860
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|37.089.519
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,40
|2.642.987.683
|% 2,86
|
|EKGYO
|2,55
|1.306.013.743
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|951.843.288
|% 3,11
|
|TCELL
|17,09
|848.101.925
|% 1,42
|
|KOZAA
|17,15
|774.951.573
|% 4,70
|
|SKBNK
|1,66
|951.843.288
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.306.013.743
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,68
|519.497.750
|% 5,51
|
|DOHOL
|3,38
|438.676.288
|% -0,29
|
|PETKM
|5,32
|678.205.773
|% 1,14
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4427
|7,4482
|% 1,02
|
|Euro
|9,0584
|9,0668
|% 0,46
|
|Sterlin
|9,9970
|10,0471
|% 0,26
|
|Frank
|8,3214
|8,3715
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9773
|1,9872
|% 0,91
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-2,00
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.932
|2.976
|-37,00
|
|Tam
|2.917
|2.990
|-33,24
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-16,08
|
|Çeyrek
|707
|723
|-8,04
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|-0,65
|
Seans Raporu
15:39
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