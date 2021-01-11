***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 14:32
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899932
BIST
16:581.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,09
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.536
16:587,5171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 0,1439
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5224
En Düşük
7,3310
16:589,1360
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1104
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:58443,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 5,83
|Açılış
|: 443,95
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:56
|KONYA
|1.324,40
|95.528.819
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.896.675
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|235.126.070
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|96.312.068
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.964.027
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.171.937
|% -9,86
|
|KOZAL
|119,00
|3.099.197.392
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,51
|1.699.469.984
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.080.835.881
|% 1,24
|
|GARAN
|10,44
|1.021.955.591
|% -2,97
|
|TCELL
|16,94
|974.517.013
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,51
|1.699.469.984
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.080.835.881
|% 1,24
|
|OZGYO
|2,69
|571.577.405
|% 5,91
|
|IHLGM
|1,35
|228.903.803
|% -3,57
|
|KARSN
|3,69
|577.906.246
|% 2,79
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5096
|7,5149
|% 1,92
|
|Euro
|9,1300
|9,1369
|% 1,23
|
|Sterlin
|10,0923
|10,1430
|% 1,22
|
|Frank
|8,4029
|8,4536
|% 1,29
|
|Riyal
|1,9980
|2,0080
|% 1,97
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-11,69
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,67
|
|Cumhuriyet
|2.923
|2.967
|-46,00
|
|Tam
|2.920
|2.994
|-29,87
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-14,44
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,22
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|
Seans Raporu
16:56
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17:07EPLAS
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17:06DOCO
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17:04
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17:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 42 kaybederek (% -0.46 ) 1, 377
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