***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 14:23
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899863
BIST
10:511.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 12,53
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.547
10:517,4559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0283
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4858
En Düşük
7,4190
10:519,0710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0285
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1032
En Düşük
9,0349
10:51445,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,44
|Açılış
|: 445,43
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler10:51
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|27.587.931
|% 9,96
|
|EPLAS
|36,42
|1.876.723
|% 9,96
|
|MZHLD
|37,12
|72.013
|% 9,95
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|GRNYO
|3,67
|9.516.884
|% -6,62
|
|LUKSK
|36,60
|3.540.201
|% -5,91
|
|SISE
|7,48
|567.860.463
|% 2,47
|
|GARAN
|10,59
|419.521.023
|% 0,86
|
|KOZAL
|122,00
|336.967.486
|% 1,58
|
|KARSN
|3,83
|314.034.129
|% 3,51
|
|FENER
|42,24
|283.389.686
|% 3,94
|
|SKBNK
|1,64
|151.034.502
|% 0,61
|
|KARSN
|3,83
|314.034.129
|% 3,51
|
|SISE
|7,48
|567.860.463
|% 2,47
|
|TSKB
|1,83
|132.976.169
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,50
|181.862.224
|% -0,40
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4500
|7,4559
|% -0,38
|
|Euro
|9,0633
|9,0710
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,0708
|10,1214
|% -0,19
|
|Frank
|8,3404
|8,3907
|% -0,43
|
|Riyal
|1,9806
|1,9905
|% -0,42
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|13,36
|
|Altın Gr.
|444
|445
|0,58
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,47
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,07
|
|B. Petrol
|56,02
|56,02
|0,36
|
Seans Raporu
10:51
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