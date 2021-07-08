***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 13:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948472
BIST
13:381.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -11,76
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.377
13:388,6907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0054
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
13:3810,3088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0583
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
13:38506,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,55
|Açılış
|: 506,32
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler13:38
|TUREX
|11,57
|10.887.196
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|14.940.607
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|136.252
|% 8,32
|
|VAKFN
|9,55
|2.205.664
|% 6,94
|
|SNGYO
|4,23
|14.368.883
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.322.444
|% -9,95
|
|KATMR
|3,16
|60.165.265
|% -8,41
|
|ERBOS
|126,90
|74.529.226
|% -6,14
|
|SANEL
|4,75
|3.387.697
|% -5,94
|
|THYAO
|13,65
|385.142.736
|% -1,44
|
|GARAN
|8,63
|365.909.306
|% -1,15
|
|PETKM
|5,34
|273.519.498
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,08
|257.543.105
|% -0,98
|
|BIOEN
|28,04
|222.495.560
|% 5,10
|
|EKGYO
|1,88
|121.553.893
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,25
|140.979.476
|% -1,32
|
|PETKM
|5,34
|273.519.498
|% -0,37
|
|TSKB
|1,27
|64.413.480
|% -0,78
|
|ODAS
|1,94
|91.122.280
|% -3,96
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6888
|8,6907
|% 0,06
|
|Euro
|10,3026
|10,3088
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,9300
|11,9899
|% -0,18
|
|Frank
|9,4370
|9,4938
|% 0,99
|
|Riyal
|2,3115
|2,3230
|% 0,11
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|8,77
|
|Altın Gr.
|505
|505
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.343
|3.394
|0,00
|
|Tam
|3.329
|3.415
|8,26
|
|Yarım
|1.609
|1.652
|4,00
|
|Çeyrek
|807
|826
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,81
|72,81
|-0,62
|