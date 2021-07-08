***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 13:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948471
BIST
13:561.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,18
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.377
13:568,6935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0082
|Açılış
|: 8,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
13:5610,3172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0667
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
13:56507,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,86
|Açılış
|: 507,63
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler13:56
|TUREX
|11,57
|10.986.953
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.254.231
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|136.252
|% 8,32
|
|IEYHO
|0,92
|10.430.359
|% 6,98
|
|SNGYO
|4,23
|14.389.098
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.341.302
|% -9,95
|
|SANEL
|4,59
|3.674.683
|% -9,11
|
|KATMR
|3,14
|62.605.180
|% -8,99
|
|ERBOS
|126,90
|77.495.402
|% -6,14
|
|THYAO
|13,67
|394.317.095
|% -1,30
|
|GARAN
|8,64
|379.617.686
|% -1,03
|
|PETKM
|5,36
|275.861.922
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,11
|270.086.560
|% -0,56
|
|BIOEN
|27,94
|224.679.660
|% 4,72
|
|EKGYO
|1,88
|122.706.222
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,25
|142.131.169
|% -1,32
|
|PETKM
|5,36
|275.861.922
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|64.997.126
|% 0,00
|
|ODAS
|1,94
|95.063.371
|% -3,96
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6854
|8,6935
|% 0,09
|
|Euro
|10,3080
|10,3172
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,9299
|11,9898
|% -0,18
|
|Frank
|9,4429
|9,4998
|% 1,06
|
|Riyal
|2,3103
|2,3218
|% 0,06
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|12,91
|
|Altın Gr.
|507
|508
|3,74
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|9,00
|
|Tam
|3.340
|3.424
|17,31
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|8,38
|
|Çeyrek
|810
|828
|4,19
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,97
|72,97
|-0,46
|