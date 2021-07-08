***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 13:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948478
BIST
13:321.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -12,87
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.377
13:328,6952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0099
|Açılış
|: 8,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
13:3210,3067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0562
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
13:32505,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,22
|Açılış
|: 505,99
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler13:32
|TUREX
|11,57
|10.872.942
|% 9,98
|
|AVGYO
|2,99
|14.565.926
|% 9,12
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|136.252
|% 8,32
|
|SELVA
|6,79
|36.460.365
|% 7,44
|
|SNGYO
|4,23
|14.262.858
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.314.044
|% -9,95
|
|KATMR
|3,16
|59.481.820
|% -8,41
|
|SANEL
|4,74
|3.345.274
|% -6,14
|
|ERBOS
|127,00
|73.709.235
|% -6,07
|
|THYAO
|13,66
|374.296.342
|% -1,37
|
|GARAN
|8,64
|364.991.111
|% -1,03
|
|PETKM
|5,36
|268.858.694
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,08
|255.991.073
|% -0,98
|
|BIOEN
|28,10
|221.683.370
|% 5,32
|
|EKGYO
|1,88
|121.286.281
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|140.871.116
|% -0,88
|
|TSKB
|1,27
|64.063.463
|% -0,78
|
|PETKM
|5,36
|268.858.694
|% 0,00
|
|ODAS
|1,93
|90.994.622
|% -4,46
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6924
|8,6952
|% 0,11
|
|Euro
|10,2994
|10,3067
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,9215
|11,9813
|% -0,25
|
|Frank
|9,4328
|9,4896
|% 0,95
|
|Riyal
|2,3103
|2,3219
|% 0,06
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|8,77
|
|Altın Gr.
|505
|505
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.343
|3.394
|0,00
|
|Tam
|3.329
|3.415
|8,26
|
|Yarım
|1.609
|1.652
|4,00
|
|Çeyrek
|807
|826
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,81
|72,81
|-0,62
|