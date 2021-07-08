***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 13:37
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948482
BIST
13:331.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -12,90
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.377
13:338,6991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0138
|Açılış
|: 8,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
13:3310,3072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0567
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
13:33506,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,25
|Açılış
|: 505,89
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler13:33
|TUREX
|11,57
|10.882.568
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,00
|14.625.326
|% 9,49
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|136.252
|% 8,32
|
|SELVA
|6,78
|36.657.266
|% 7,28
|
|SNGYO
|4,23
|14.262.858
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.320.797
|% -9,95
|
|KATMR
|3,16
|60.028.018
|% -8,41
|
|SANEL
|4,71
|3.361.471
|% -6,73
|
|ERBOS
|127,10
|74.345.211
|% -5,99
|
|THYAO
|13,64
|382.894.043
|% -1,52
|
|GARAN
|8,63
|365.799.738
|% -1,15
|
|PETKM
|5,34
|271.807.494
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,08
|257.236.649
|% -0,98
|
|BIOEN
|28,06
|222.315.169
|% 5,17
|
|EKGYO
|1,88
|121.529.162
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,25
|140.909.688
|% -1,32
|
|PETKM
|5,34
|271.807.494
|% -0,37
|
|TSKB
|1,27
|64.375.975
|% -0,78
|
|ODAS
|1,94
|91.097.265
|% -3,96
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6922
|8,6991
|% 0,16
|
|Euro
|10,3007
|10,3072
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,9299
|11,9897
|% -0,18
|
|Frank
|9,4387
|9,4956
|% 1,01
|
|Riyal
|2,3118
|2,3234
|% 0,13
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|8,72
|
|Altın Gr.
|505
|505
|1,28
|
|Cumhuriyet
|3.343
|3.394
|0,00
|
|Tam
|3.328
|3.414
|7,67
|
|Yarım
|1.609
|1.652
|3,71
|
|Çeyrek
|807
|826
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,08
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,89
|72,89
|-0,54
|