***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 13:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948493
BIST
13:471.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,06
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.377
13:478,6944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0091
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
13:4710,3335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0830
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
13:47506,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,95
|Açılış
|: 506,72
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler13:45
|TUREX
|11,57
|10.915.022
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.159.229
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|136.252
|% 8,32
|
|VAKFN
|9,55
|2.205.664
|% 6,94
|
|SNGYO
|4,23
|14.379.365
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.341.137
|% -9,95
|
|KATMR
|3,15
|61.681.751
|% -8,70
|
|SANEL
|4,69
|3.452.079
|% -7,13
|
|ERBOS
|127,30
|76.517.522
|% -5,84
|
|THYAO
|13,67
|390.679.827
|% -1,30
|
|GARAN
|8,64
|376.946.587
|% -1,03
|
|PETKM
|5,35
|274.424.342
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,11
|263.466.867
|% -0,56
|
|BIOEN
|28,00
|223.944.907
|% 4,95
|
|EKGYO
|1,88
|122.671.207
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|141.448.514
|% -0,88
|
|PETKM
|5,35
|274.424.342
|% -0,19
|
|TSKB
|1,27
|64.792.160
|% -0,78
|
|ODAS
|1,95
|94.653.145
|% -3,47
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|8,72
|
|Altın Gr.
|505
|505
|1,28
|
|Cumhuriyet
|3.343
|3.394
|0,00
|
|Tam
|3.328
|3.414
|7,67
|
|Yarım
|1.609
|1.652
|3,71
|
|Çeyrek
|807
|826
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,08
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,89
|72,89
|-0,54
|