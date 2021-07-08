***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 13:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948497
BIST
14:061.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,97
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.377
14:068,6933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0080
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
14:0610,3219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0714
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
14:06507,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,54
|Açılış
|: 507,31
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler14:06
|TUREX
|11,57
|11.019.083
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.313.624
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|BASCM
|12,20
|144.611
|% 7,77
|
|SNGYO
|4,23
|14.393.244
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.351.843
|% -9,95
|
|KATMR
|3,15
|63.714.695
|% -8,70
|
|SANEL
|4,66
|3.896.918
|% -7,72
|
|ERBOS
|126,70
|79.815.130
|% -6,29
|
|THYAO
|13,67
|409.983.212
|% -1,30
|
|GARAN
|8,64
|384.826.424
|% -1,03
|
|KRDMD
|7,11
|278.289.433
|% -0,56
|
|PETKM
|5,36
|277.133.965
|% 0,00
|
|BIOEN
|27,90
|227.567.043
|% 4,57
|
|EKGYO
|1,88
|122.903.867
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|142.959.589
|% -0,88
|
|PETKM
|5,36
|277.133.965
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|65.149.365
|% -0,78
|
|ODAS
|1,94
|95.186.659
|% -3,96
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6862
|8,6933
|% 0,09
|
|Euro
|10,3054
|10,3219
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,9319
|11,9917
|% -0,17
|
|Frank
|9,4364
|9,4932
|% 0,99
|
|Riyal
|2,3108
|2,3224
|% 0,08
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|12,03
|
|Altın Gr.
|507
|507
|2,95
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|9,00
|
|Tam
|3.338
|3.424
|17,71
|
|Yarım
|1.613
|1.656
|8,57
|
|Çeyrek
|809
|828
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,78
|72,78
|-0,65
|