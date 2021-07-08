***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 13:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948503
BIST
13:451.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,08
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.377
13:458,6953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0100
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
13:4510,3139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0634
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
13:45506,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,88
|Açılış
|: 506,65
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler13:45
|TUREX
|11,57
|10.911.667
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.158.022
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|136.252
|% 8,32
|
|VAKFN
|9,55
|2.205.664
|% 6,94
|
|SNGYO
|4,23
|14.378.946
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.341.055
|% -9,95
|
|KATMR
|3,15
|61.575.850
|% -8,70
|
|SANEL
|4,70
|3.403.050
|% -6,93
|
|ERBOS
|127,20
|76.231.235
|% -5,92
|
|THYAO
|13,67
|390.303.642
|% -1,30
|
|GARAN
|8,63
|376.297.147
|% -1,15
|
|PETKM
|5,35
|274.342.634
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,10
|262.117.544
|% -0,70
|
|BIOEN
|28,00
|223.863.793
|% 4,95
|
|EKGYO
|1,88
|122.657.949
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,25
|141.378.260
|% -1,32
|
|PETKM
|5,35
|274.342.634
|% -0,19
|
|TSKB
|1,28
|64.624.684
|% 0,00
|
|ODAS
|1,95
|94.651.776
|% -3,47
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6928
|8,6953
|% 0,12
|
|Euro
|10,3050
|10,3139
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,9290
|11,9889
|% -0,19
|
|Frank
|9,4399
|9,4968
|% 1,03
|
|Riyal
|2,3114
|2,3230
|% 0,11
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|9,28
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,22
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.396
|2,00
|
|Tam
|3.332
|3.418
|11,41
|
|Yarım
|1.611
|1.653
|5,52
|
|Çeyrek
|808
|827
|2,76
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,75
|72,75
|-0,68
|