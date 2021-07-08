***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 13:46
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948512
BIST
13:311.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -12,94
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.377
13:318,6966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0113
|Açılış
|: 8,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
13:3110,3286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0781
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
13:31505,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,22
|Açılış
|: 505,99
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler13:31
|TUREX
|11,57
|10.872.942
|% 9,98
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|136.252
|% 8,32
|
|SELVA
|6,79
|36.460.365
|% 7,44
|
|BASCM
|12,03
|104.619
|% 6,27
|
|ERBOS
|127,30
|74.027.558
|% -5,84
|
|EMKEL
|2,24
|15.240.173
|% -5,49
|
|KNFRT
|17,81
|15.110.770
|% -4,04
|
|KRDMA
|6,37
|6.767.383
|% -3,63
|
|PKENT
|2.325,00
|12.084.292
|% -3,45
|
|THYAO
|13,66
|380.721.236
|% -1,37
|
|GARAN
|8,64
|365.653.183
|% -1,03
|
|PETKM
|5,35
|269.069.557
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,09
|256.965.047
|% -0,84
|
|BJKAS
|6,26
|187.386.267
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,89
|121.337.000
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,25
|140.882.661
|% -1,32
|
|TSKB
|1,27
|64.320.436
|% -0,78
|
|PETKM
|5,35
|269.069.557
|% -0,19
|
|GARAN
|8,64
|365.653.183
|% -1,03
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6930
|8,6966
|% 0,13
|
|Euro
|10,2988
|10,3286
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,9215
|11,9813
|% -0,25
|
|Frank
|9,4328
|9,4896
|% 0,95
|
|Riyal
|2,3103
|2,3219
|% 0,06
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|6,05
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.401
|7,00
|
|Tam
|3.337
|3.423
|15,94
|
|Yarım
|1.613
|1.656
|7,71
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,92
|72,92
|-0,51
|