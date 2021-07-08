***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 13:46
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948513
BIST
14:001.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,07
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.377
14:008,6955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0102
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
14:0010,3141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0636
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
14:00507,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,20
|Açılış
|: 508,21
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler13:58
|TUREX
|11,57
|10.990.771
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.254.246
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|136.252
|% 8,32
|
|IEYHO
|0,92
|10.442.557
|% 6,98
|
|SNGYO
|4,23
|14.389.098
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.351.678
|% -9,95
|
|KATMR
|3,14
|62.819.245
|% -8,99
|
|SANEL
|4,60
|3.708.982
|% -8,91
|
|ERBOS
|127,10
|77.566.545
|% -5,99
|
|THYAO
|13,68
|395.432.992
|% -1,23
|
|GARAN
|8,64
|379.702.935
|% -1,03
|
|PETKM
|5,36
|276.294.237
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,13
|271.821.717
|% -0,28
|
|BIOEN
|27,86
|225.012.307
|% 4,42
|
|EKGYO
|1,89
|122.796.269
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,26
|142.200.134
|% -0,88
|
|PETKM
|5,36
|276.294.237
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|64.999.910
|% -0,78
|
|ODAS
|1,94
|95.064.609
|% -3,96
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6892
|8,6915
|% 0,07
|
|Euro
|10,2854
|10,3135
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,9309
|11,9907
|% -0,18
|
|Frank
|9,4431
|9,5000
|% 1,06
|
|Riyal
|2,3107
|2,3223
|% 0,08
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|13,62
|
|Altın Gr.
|507
|507
|2,91
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|9,00
|
|Tam
|3.335
|3.421
|14,17
|
|Yarım
|1.612
|1.655
|6,85
|
|Çeyrek
|808
|827
|3,43
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,15
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,75
|72,75
|-0,68
|