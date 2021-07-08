***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 13:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948473
BIST
14:031.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,48
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.377
14:038,6930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0077
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
14:0310,3152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0647
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
14:03507,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,57
|Açılış
|: 507,34
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler14:02
|TUREX
|11,57
|11.009.272
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.280.673
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|136.252
|% 8,32
|
|IEYHO
|0,92
|10.462.337
|% 6,98
|
|SNGYO
|4,23
|14.390.621
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.351.761
|% -9,95
|
|KATMR
|3,14
|63.526.136
|% -8,99
|
|SANEL
|4,62
|3.885.079
|% -8,51
|
|ERBOS
|126,80
|77.874.946
|% -6,21
|
|THYAO
|13,69
|402.705.684
|% -1,16
|
|GARAN
|8,63
|382.135.282
|% -1,15
|
|KRDMD
|7,12
|277.906.818
|% -0,42
|
|PETKM
|5,36
|276.772.034
|% 0,00
|
|BIOEN
|27,96
|226.796.596
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,88
|122.880.428
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,25
|142.562.026
|% -1,32
|
|PETKM
|5,36
|276.772.034
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|65.133.838
|% -0,78
|
|ODAS
|1,95
|95.166.426
|% -3,47
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6890
|8,6930
|% 0,09
|
|Euro
|10,2650
|10,2750
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,9375
|11,9973
|% -0,12
|
|Frank
|9,4435
|9,5004
|% 1,06
|
|Riyal
|2,3113
|2,3229
|% 0,10
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|12,46
|
|Altın Gr.
|507
|508
|3,74
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|9,00
|
|Tam
|3.340
|3.424
|17,31
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|8,38
|
|Çeyrek
|810
|828
|4,19
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,98
|72,98
|-0,45
|