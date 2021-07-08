***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 13:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948475
BIST
14:411.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,07
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
14:418,6908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0055
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
14:4110,3033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0528
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
14:41506,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,20
|Açılış
|: 506,97
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler14:41
|TUREX
|11,57
|11.202.016
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.536.758
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.414.203
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.466.968
|% -9,95
|
|SANEL
|4,61
|3.997.919
|% -8,71
|
|KATMR
|3,15
|65.192.513
|% -8,70
|
|UZERB
|37,00
|232.072
|% -6,89
|
|BIOEN
|28,04
|236.499.006
|% 5,10
|
|KOZAL
|108,60
|204.841.465
|% -1,54
|
|FENER
|38,20
|165.366.708
|% -1,55
|
|BERA
|12,00
|155.872.535
|% -2,99
|
|EKGYO
|1,87
|155.046.328
|% -1,58
|
|EKGYO
|1,87
|155.046.328
|% -1,58
|
|PEKGY
|1,22
|62.405.695
|% -1,61
|
|ODAS
|1,95
|96.323.498
|% -3,47
|
|GWIND
|3,69
|115.043.626
|% -1,07
|
|CEMAS
|1,19
|31.803.106
|% -0,83
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6869
|8,6908
|% 0,06
|
|Euro
|10,2981
|10,3033
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,9266
|11,9864
|% -0,21
|
|Frank
|9,4401
|9,4970
|% 1,03
|
|Riyal
|2,3100
|2,3215
|% 0,04
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|10,01
|
|Altın Gr.
|508
|508
|3,86
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|23,61
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|11,42
|
|Çeyrek
|811
|830
|5,71
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,00
|
|B. Petrol
|73,17
|73,17
|-0,26
|