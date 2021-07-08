***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 13:37
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948485
BIST
16:231.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,34
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:238,6855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:2310,3195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0690
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:23506,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,11
|Açılış
|: 506,88
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:23
|TUREX
|11,57
|11.508.343
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|30.709.938
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.930.755
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.483.508
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.615.857
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.869.446
|% -9,90
|
|ERBOS
|122,20
|120.950.989
|% -9,62
|
|KATMR
|3,12
|81.121.675
|% -9,57
|
|GARAN
|8,61
|594.899.809
|% -1,37
|
|THYAO
|13,72
|566.204.997
|% -0,94
|
|KRDMD
|7,14
|455.118.189
|% -0,14
|
|PETKM
|5,34
|370.732.737
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,44
|279.551.831
|% 6,60
|
|EKGYO
|1,88
|207.387.178
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|234.551.503
|% -0,88
|
|PETKM
|5,34
|370.732.737
|% -0,37
|
|GARAN
|8,61
|594.899.809
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,14
|455.118.189
|% -0,14
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6829
|8,6855
|% 0,00
|
|Euro
|10,3080
|10,3195
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,9245
|11,9843
|% -0,23
|
|Frank
|9,4550
|9,5120
|% 1,19
|
|Riyal
|2,3098
|2,3214
|% 0,04
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|11,00
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,05
|
|Cumhuriyet
|3.359
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.342
|3.426
|19,48
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|9,43
|
|Çeyrek
|810
|829
|4,71
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,19
|73,19
|-0,24
|
Seans Raporu
16:23
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16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 27 kaybederek (% -1.00 ) 1, 217
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUREX, SILVR, DENGE, AVGYO
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AVGYO, MEGAP, LOGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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KATMR, KNFRT, DENGE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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Bu seansda işlem gören 211 hisse senedinden 48 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 154 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 9 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem