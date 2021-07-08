***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 13:37
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948488
BIST
14:121.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -13,31
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.377
14:128,6918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0065
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
14:1210,3113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0608
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
14:12507,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,11
|Açılış
|: 507,62
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler14:12
|TUREX
|11,57
|11.043.334
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.332.728
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|BASCM
|12,20
|144.611
|% 7,77
|
|SNGYO
|4,23
|14.394.183
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.379.677
|% -9,95
|
|KATMR
|3,15
|64.098.227
|% -8,70
|
|SANEL
|4,63
|3.943.874
|% -8,32
|
|ERBOS
|125,70
|82.214.499
|% -7,03
|
|THYAO
|13,67
|414.298.726
|% -1,30
|
|GARAN
|8,63
|385.165.069
|% -1,15
|
|PETKM
|5,35
|282.007.513
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,11
|281.804.053
|% -0,56
|
|BIOEN
|27,90
|227.947.822
|% 4,57
|
|EKGYO
|1,88
|123.269.562
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,25
|143.478.323
|% -1,32
|
|PETKM
|5,35
|282.007.513
|% -0,19
|
|TSKB
|1,27
|65.351.241
|% -0,78
|
|ODAS
|1,95
|95.572.427
|% -3,47
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6900
|8,6918
|% 0,07
|
|Euro
|10,3050
|10,3113
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,9402
|12,0001
|% -0,10
|
|Frank
|9,4397
|9,4966
|% 1,02
|
|Riyal
|2,3107
|2,3223
|% 0,08
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|508
|508
|3,93
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|23,61
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|11,42
|
|Çeyrek
|811
|830
|5,71
|