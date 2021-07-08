***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 13:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948490
BIST
16:241.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,04
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:248,6906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:2410,3213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0708
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:24506,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 3,06
|Açılış
|: 506,88
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:22
|TUREX
|11,57
|11.493.441
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.930.755
|% 9,85
|
|SILVR
|5,62
|30.183.231
|% 9,55
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.477.522
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.609.928
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.869.228
|% -9,90
|
|KATMR
|3,12
|80.769.919
|% -9,57
|
|FADE
|19,50
|41.938.767
|% -9,55
|
|GARAN
|8,62
|591.987.412
|% -1,26
|
|THYAO
|13,73
|560.895.374
|% -0,87
|
|KRDMD
|7,11
|449.916.857
|% -0,56
|
|PETKM
|5,34
|370.168.007
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,46
|278.706.666
|% 6,67
|
|EKGYO
|1,88
|207.373.273
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|227.643.494
|% -0,88
|
|PETKM
|5,34
|370.168.007
|% -0,37
|
|GARAN
|8,62
|591.987.412
|% -1,26
|
|KRDMD
|7,11
|449.916.857
|% -0,56
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6821
|8,6857
|% 0,00
|
|Euro
|10,3082
|10,3267
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,9219
|11,9817
|% -0,25
|
|Frank
|9,4542
|9,5112
|% 1,18
|
|Riyal
|2,3096
|2,3212
|% 0,03
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|8,33
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,15
|
|Cumhuriyet
|3.359
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.341
|3.427
|20,66
|
|Yarım
|1.615
|1.658
|9,99
|
|Çeyrek
|810
|829
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,22
|73,22
|-0,21
|
Seans Raporu
16:22
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16:34KNFRT
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 17.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 835 adet işlem
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16:33CEOEM
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16:32ERBOS
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16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 66 kaybederek (% -0.78 ) 1, 487
-
16:31XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 82 altında . İşlem hacmi 7, 592.00 milyon TL de