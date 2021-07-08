***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 13:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948498
BIST
15:481.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,45
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:488,6964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0111
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:4810,3447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0942
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3447
En Düşük
10,2314
15:48508,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,40
|Açılış
|: 508,17
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:48
|TUREX
|11,57
|11.419.092
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.777.983
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.440.577
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.497.767
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.815.770
|% -9,90
|
|KATMR
|3,12
|74.251.848
|% -9,57
|
|ERBOS
|122,30
|104.269.018
|% -9,54
|
|GARAN
|8,63
|520.534.094
|% -1,15
|
|THYAO
|13,64
|483.252.599
|% -1,52
|
|KRDMD
|7,10
|432.576.188
|% -0,70
|
|PETKM
|5,35
|343.588.891
|% -0,19
|
|BIOEN
|28,52
|266.481.305
|% 6,90
|
|YKBNK
|2,25
|216.755.371
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,88
|178.469.264
|% -1,05
|
|PETKM
|5,35
|343.588.891
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,10
|432.576.188
|% -0,70
|
|GARAN
|8,63
|520.534.094
|% -1,15
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6912
|8,6964
|% 0,13
|
|Euro
|10,3169
|10,3447
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,9314
|11,9912
|% -0,17
|
|Frank
|9,4559
|9,5128
|% 1,20
|
|Riyal
|2,3110
|2,3226
|% 0,09
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|13,85
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,07
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.408
|14,00
|
|Tam
|3.345
|3.431
|24,79
|
|Yarım
|1.617
|1.660
|12,00
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|-0,15
|
Seans Raporu
15:48
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