***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 13:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948505
BIST
15:591.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -10,77
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:598,6943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0090
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:5910,3175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0670
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
15:59507,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,40
|Açılış
|: 507,17
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:59
|TUREX
|11,57
|11.430.396
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.792.091
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SILVR
|5,57
|19.949.381
|% 8,58
|
|SNGYO
|4,23
|14.441.381
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.584.317
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.852.961
|% -9,90
|
|ERBOS
|122,20
|104.482.121
|% -9,62
|
|KATMR
|3,12
|75.956.560
|% -9,57
|
|GARAN
|8,63
|557.628.697
|% -1,15
|
|THYAO
|13,71
|498.994.052
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,12
|436.185.092
|% -0,42
|
|PETKM
|5,35
|347.846.565
|% -0,19
|
|BIOEN
|28,56
|268.904.557
|% 7,05
|
|EKGYO
|1,88
|193.786.031
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|225.124.643
|% -0,88
|
|PETKM
|5,35
|347.846.565
|% -0,19
|
|GARAN
|8,63
|557.628.697
|% -1,15
|
|KRDMD
|7,12
|436.185.092
|% -0,42
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6908
|8,6943
|% 0,10
|
|Euro
|10,3085
|10,3175
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,9286
|11,9885
|% -0,19
|
|Frank
|9,4496
|9,5065
|% 1,13
|
|Riyal
|2,3103
|2,3218
|% 0,06
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|11,65
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,15
|
|Cumhuriyet
|3.364
|3.415
|21,00
|
|Tam
|3.349
|3.433
|26,56
|
|Yarım
|1.619
|1.661
|12,85
|
|Çeyrek
|812
|830
|6,43
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,36
|73,36
|-0,07
|