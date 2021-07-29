***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 14:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952541
BIST
14:541.386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 25,16
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.388
En Düşük
1.371
14:548,4901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0581
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4865
14:5410,1047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0326
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
14:54498,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,52
|Açılış
|: 498,35
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler14:54
|KTSKR
|20,02
|12.171.157
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.862.490
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.578.259
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|38.191.958
|% 9,47
|
|KUYAS
|2,79
|44.313.519
|% 9,41
|
|MEGAP
|7,40
|62.796.411
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.796.411
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|SODSN
|22,96
|100.289
|% -4,33
|
|EREGL
|20,00
|875.953.643
|% 6,78
|
|KRDMD
|7,83
|722.951.337
|% 3,98
|
|GARAN
|8,25
|718.943.291
|% 0,61
|
|THYAO
|12,88
|482.705.942
|% 2,55
|
|PETKM
|5,65
|280.809.442
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,83
|722.951.337
|% 3,98
|
|GARAN
|8,25
|718.943.291
|% 0,61
|
|YKBNK
|2,28
|181.322.626
|% 0,88
|
|KARSN
|4,16
|264.108.135
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,05
|64.819.269
|% 0,96
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4868
|8,4901
|% -0,68
|
|Euro
|10,0891
|10,1047
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,8186
|11,8779
|% -0,27
|
|Frank
|9,3078
|9,3639
|% -0,52
|
|Riyal
|2,2576
|2,2689
|% -0,66
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|19,17
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|23,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,58
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,89
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,94
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,12
|
|B. Petrol
|74,36
|74,36
|0,49
|
Seans Raporu
14:54
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