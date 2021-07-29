***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 14:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952543
BIST
14:151.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 25,86
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.388
En Düşük
1.371
14:158,5009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0473
|Açılış
|: 8,5030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
14:1510,1126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0247
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
14:15498,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,18
|Açılış
|: 498,94
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler14:15
|KTSKR
|20,02
|12.148.755
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.850.132
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.474.163
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|36.045.958
|% 9,47
|
|KLKIM
|12,82
|112.673.908
|% 8,55
|
|MEGAP
|7,40
|62.633.463
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.633.463
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|YAYLA
|4,60
|151.224.551
|% -4,56
|
|EREGL
|20,06
|782.807.892
|% 7,10
|
|KRDMD
|7,85
|679.768.748
|% 4,25
|
|GARAN
|8,26
|658.344.997
|% 0,73
|
|THYAO
|12,82
|440.214.698
|% 2,07
|
|PETKM
|5,65
|270.300.962
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,85
|679.768.748
|% 4,25
|
|GARAN
|8,26
|658.344.997
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,29
|176.178.174
|% 1,33
|
|KARSN
|4,15
|253.817.652
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,05
|50.559.624
|% 0,96
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4974
|8,5009
|% -0,55
|
|Euro
|10,1055
|10,1126
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,8351
|11,8944
|% -0,13
|
|Frank
|9,3175
|9,3736
|% -0,42
|
|Riyal
|2,2610
|2,2724
|% -0,51
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|17,83
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,49
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|20,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|17,90
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|8,66
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,33
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,56
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,10
|
|B. Petrol
|74,04
|74,04
|0,17
|