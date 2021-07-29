***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 14:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952545
BIST
14:551.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 25,87
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.388
En Düşük
1.371
14:558,4912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0570
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4865
14:5510,1017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0356
|Açılış
|: 10,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
14:55498,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,68
|Açılış
|: 498,44
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler14:55
|VKING
|5,91
|4.862.490
|% 9,85
|
|KUYAS
|2,80
|46.004.053
|% 9,80
|
|IDGYO
|2,80
|15.578.259
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|38.191.958
|% 9,47
|
|TKURU
|238,00
|2.695.058
|% 7,21
|
|MEGAP
|7,40
|62.796.766
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.796.766
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|SODSN
|22,96
|100.289
|% -4,33
|
|EREGL
|20,02
|882.903.296
|% 6,89
|
|KRDMD
|7,83
|724.197.210
|% 3,98
|
|GARAN
|8,25
|719.082.998
|% 0,61
|
|THYAO
|12,86
|486.499.035
|% 2,39
|
|PETKM
|5,66
|280.876.450
|% 0,71
|
|KRDMD
|7,83
|724.197.210
|% 3,98
|
|GARAN
|8,25
|719.082.998
|% 0,61
|
|YKBNK
|2,28
|181.359.678
|% 0,88
|
|KARSN
|4,16
|264.180.127
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,05
|64.819.285
|% 0,96
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4890
|8,4912
|% -0,67
|
|Euro
|10,0929
|10,1017
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,8171
|11,8763
|% -0,29
|
|Frank
|9,3077
|9,3638
|% -0,52
|
|Riyal
|2,2577
|2,2690
|% -0,66
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|19,11
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|23,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,58
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,89
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,94
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,12
|
|B. Petrol
|74,38
|74,38
|0,51
|
Seans Raporu
14:55
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-
15:05EDATA
Yüzde 9.24 oranında artışla 13.59 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 015, 398 adet işlem
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15:04CEOEM
Yüzde 6.00 oranında artışla 8.83 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 633, 978 adet işlem
-
15:03KUYAS
Yüzde 7.45 oranında artışla 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 753, 851 adet işlem
-
15:02CANTE
Yüzde 5.37 oranında artışla 10.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 505, 456 adet işlem
-
15:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 82 artarak (% 2.32 ) 1, 494