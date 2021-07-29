***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 14:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952547
BIST
15:471.386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 25,67
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.389
En Düşük
1.371
15:478,5050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0432
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4837
15:4710,1245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0128
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
15:47498,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,82
|Açılış
|: 498,58
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler15:45
|KTSKR
|20,02
|12.214.721
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.885.923
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.678.395
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|39.156.782
|% 9,47
|
|KUYAS
|2,79
|56.542.849
|% 9,41
|
|MEGAP
|7,40
|62.988.877
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.988.877
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|SODSN
|22,96
|100.289
|% -4,33
|
|EREGL
|20,04
|948.327.871
|% 6,99
|
|GARAN
|8,26
|768.278.546
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,82
|756.717.903
|% 3,85
|
|THYAO
|12,85
|514.435.318
|% 2,31
|
|SASA
|29,64
|320.107.566
|% 1,86
|
|KRDMD
|7,82
|756.717.903
|% 3,85
|
|GARAN
|8,26
|768.278.546
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,28
|183.330.236
|% 0,88
|
|KARSN
|4,16
|282.073.867
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,05
|66.851.387
|% 0,96
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5011
|8,5017
|% -0,54
|
|Euro
|10,1175
|10,1230
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,8288
|11,8882
|% -0,19
|
|Frank
|9,3205
|9,3767
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2576
|2,2689
|% -0,66
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|18,19
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|19,00
|
|Tam
|3.286
|3.369
|21,48
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|10,39
|
|Çeyrek
|797
|815
|5,19
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,58
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,99
|0,12
|
|B. Petrol
|74,27
|74,27
|0,40
|
Seans Raporu
15:45
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