***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 14:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952554
BIST
15:481.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 25,85
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.389
En Düşük
1.371
15:488,5041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0441
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
8,5619
En Düşük
8,4837
15:4810,1224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0149
|Açılış
|: 6,9809
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8691
|
10,1720
En Düşük
10,0801
15:48498,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,85
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler15:48
|KTSKR
|20,02
|12.214.741
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.885.923
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.678.395
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|39.341.782
|% 9,47
|
|KUYAS
|2,79
|56.651.232
|% 9,41
|
|MEGAP
|7,40
|63.018.936
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|63.018.936
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|TUREX
|10,35
|69.982.043
|% -4,43
|
|EREGL
|20,00
|949.942.401
|% 6,78
|
|GARAN
|8,26
|768.886.924
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,82
|763.009.963
|% 3,85
|
|THYAO
|12,85
|515.687.176
|% 2,31
|
|SASA
|29,70
|322.952.303
|% 2,06
|
|KRDMD
|7,82
|763.009.963
|% 3,85
|
|GARAN
|8,26
|768.886.924
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,28
|184.861.037
|% 0,88
|
|KARSN
|4,16
|282.078.572
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,05
|66.885.550
|% 0,96
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4984
|8,5041
|% -0,52
|
|Euro
|10,1139
|10,1224
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,8306
|11,8899
|% -0,17
|
|Frank
|9,3250
|9,3812
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2589
|2,2702
|% -0,60
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|16,93
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,91
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|19,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|22,53
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|10,90
|
|Çeyrek
|797
|815
|5,44
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,31
|74,31
|0,44
|
Seans Raporu
15:48
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