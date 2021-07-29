***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 14:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952555
BIST
15:551.386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 25,49
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.389
En Düşük
1.371
15:558,5012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0470
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4837
15:5510,1147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0226
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
15:55498,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,03
|Açılış
|: 498,79
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler15:53
|KTSKR
|20,02
|12.214.761
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.885.923
|% 9,85
|
|KUYAS
|2,80
|56.916.425
|% 9,80
|
|IDGYO
|2,80
|15.678.448
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|39.648.690
|% 9,47
|
|MEGAP
|7,40
|63.022.903
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|63.022.903
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|SODSN
|22,96
|100.289
|% -4,33
|
|EREGL
|19,99
|954.029.871
|% 6,73
|
|GARAN
|8,26
|770.381.319
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,83
|770.130.241
|% 3,98
|
|THYAO
|12,85
|515.841.892
|% 2,31
|
|SASA
|29,70
|325.599.208
|% 2,06
|
|KRDMD
|7,83
|770.130.241
|% 3,98
|
|GARAN
|8,26
|770.381.319
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,29
|185.631.031
|% 1,33
|
|KARSN
|4,17
|282.261.824
|% 2,46
|
|SKBNK
|1,05
|66.908.867
|% 0,96
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5001
|8,5034
|% -0,52
|
|Euro
|10,1115
|10,1207
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,8323
|11,8917
|% -0,16
|
|Frank
|9,3247
|9,3809
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2604
|2,2717
|% -0,54
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|16,73
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,91
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|19,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|22,53
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|10,90
|
|Çeyrek
|797
|815
|5,44
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,33
|74,33
|0,46
|