***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 14:32
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952559
BIST
14:441.386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 25,44
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.388
En Düşük
1.371
14:448,4898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0584
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4871
14:4410,0976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0397
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
14:44498,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,05
|Açılış
|: 498,81
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler14:42
|KTSKR
|20,02
|12.150.777
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.854.535
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.482.619
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|37.747.944
|% 9,47
|
|EDATA
|13,53
|119.093.847
|% 8,76
|
|MEGAP
|7,40
|62.725.156
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.725.156
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|YAYLA
|4,58
|190.104.239
|% -4,98
|
|EREGL
|19,96
|857.558.917
|% 6,57
|
|GARAN
|8,26
|710.701.815
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,84
|709.531.972
|% 4,12
|
|THYAO
|12,84
|471.222.128
|% 2,23
|
|PETKM
|5,65
|276.788.337
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,84
|709.531.972
|% 4,12
|
|GARAN
|8,26
|710.701.815
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,28
|179.587.082
|% 0,88
|
|KARSN
|4,15
|261.858.219
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,05
|64.776.200
|% 0,96
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4869
|8,4905
|% -0,67
|
|Euro
|10,0908
|10,0977
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,8261
|11,8854
|% -0,21
|
|Frank
|9,3124
|9,3685
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2587
|2,2700
|% -0,61
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|17,95
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,49
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|27,00
|
|Tam
|3.291
|3.373
|25,74
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|12,45
|
|Çeyrek
|798
|816
|6,22
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,12
|
|B. Petrol
|74,31
|74,31
|0,44
|
Seans Raporu
14:42
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