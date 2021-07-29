***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 14:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952562
BIST
14:231.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 25,90
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.388
En Düşük
1.371
14:238,4979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0503
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
14:2310,1061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0312
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
14:23499,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,54
|Açılış
|: 499,30
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler14:23
|KTSKR
|20,02
|12.149.636
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.850.132
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.481.547
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|36.046.099
|% 9,47
|
|EDATA
|13,55
|114.891.211
|% 8,92
|
|MEGAP
|7,40
|62.661.982
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.661.982
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|YAYLA
|4,58
|157.538.066
|% -4,98
|
|EREGL
|20,04
|796.465.261
|% 6,99
|
|KRDMD
|7,86
|680.986.870
|% 4,38
|
|GARAN
|8,26
|670.477.174
|% 0,73
|
|THYAO
|12,82
|442.648.196
|% 2,07
|
|PETKM
|5,64
|272.224.298
|% 0,36
|
|KRDMD
|7,86
|680.986.870
|% 4,38
|
|GARAN
|8,26
|670.477.174
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,29
|178.043.414
|% 1,33
|
|KARSN
|4,15
|254.083.942
|% 1,97
|
|PEKGY
|0,98
|54.355.168
|% -1,01
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4947
|8,4979
|% -0,59
|
|Euro
|10,0971
|10,1061
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,8430
|11,9024
|% -0,07
|
|Frank
|9,3226
|9,3788
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2614
|2,2727
|% -0,49
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|19,82
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,20
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|18,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|17,90
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|8,66
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,33
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,56
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,10
|
|B. Petrol
|74,06
|74,06
|0,19
|