***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 14:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952569
BIST
14:231.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 26,00
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.388
En Düşük
1.371
14:238,4983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0499
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
14:2310,1297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0076
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
14:23499,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,54
|Açılış
|: 499,30
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler14:23
|KTSKR
|20,02
|12.149.636
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.850.132
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.481.827
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|36.046.099
|% 9,47
|
|EDATA
|13,49
|116.357.440
|% 8,44
|
|MEGAP
|7,40
|62.680.416
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.680.416
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|YAYLA
|4,58
|159.240.877
|% -4,98
|
|EREGL
|19,99
|816.088.614
|% 6,73
|
|GARAN
|8,26
|701.931.681
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,85
|689.476.583
|% 4,25
|
|THYAO
|12,85
|453.867.517
|% 2,31
|
|PETKM
|5,64
|272.442.321
|% 0,36
|
|KRDMD
|7,85
|689.476.583
|% 4,25
|
|GARAN
|8,26
|701.931.681
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,28
|178.162.630
|% 0,88
|
|KARSN
|4,15
|254.529.398
|% 1,97
|
|PEKGY
|0,98
|54.578.204
|% -1,01
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4944
|8,4983
|% -0,58
|
|Euro
|10,0764
|10,1297
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,8298
|11,8892
|% -0,18
|
|Frank
|9,3173
|9,3735
|% -0,42
|
|Riyal
|2,2596
|2,2710
|% -0,57
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|20,05
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|27,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|27,40
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|13,25
|
|Çeyrek
|798
|816
|6,62
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,12
|
|B. Petrol
|74,20
|74,20
|0,33
|
Seans Raporu
14:23
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