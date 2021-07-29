***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 14:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952575
BIST
15:551.386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 25,49
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.389
En Düşük
1.371
15:558,5012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0470
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4837
15:5510,1147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0226
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
15:55498,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,03
|Açılış
|: 498,79
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler15:55
|KTSKR
|20,02
|12.214.761
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.885.923
|% 9,85
|
|KUYAS
|2,80
|57.407.898
|% 9,80
|
|IDGYO
|2,80
|15.681.248
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|39.660.917
|% 9,47
|
|MEGAP
|7,40
|63.031.124
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|63.031.124
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|TUREX
|10,36
|70.193.981
|% -4,34
|
|EREGL
|19,98
|962.524.500
|% 6,67
|
|KRDMD
|7,81
|782.989.548
|% 3,72
|
|GARAN
|8,26
|774.947.882
|% 0,73
|
|THYAO
|12,83
|517.112.688
|% 2,15
|
|SASA
|29,58
|329.024.389
|% 1,65
|
|KRDMD
|7,81
|782.989.548
|% 3,72
|
|GARAN
|8,26
|774.947.882
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,29
|186.719.427
|% 1,33
|
|KARSN
|4,16
|282.469.946
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,04
|66.910.893
|% 0,00
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4970
|8,5012
|% -0,55
|
|Euro
|10,1089
|10,1147
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,8291
|11,8884
|% -0,18
|
|Frank
|9,3265
|9,3827
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2597
|2,2710
|% -0,57
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|16,73
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,91
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|19,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|22,53
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|10,90
|
|Çeyrek
|797
|815
|5,44
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,33
|74,33
|0,46
|
Seans Raporu
15:55
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