***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 14:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952576
BIST
14:251.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 25,88
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.388
En Düşük
1.371
14:258,4977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0505
|Açılış
|: 8,4980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
14:2510,1078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0295
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
14:25499,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,53
|Açılış
|: 499,29
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler14:25
|KTSKR
|20,02
|12.149.636
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.850.132
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.481.827
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|36.046.099
|% 9,47
|
|EDATA
|13,49
|116.357.440
|% 8,44
|
|MEGAP
|7,40
|62.680.416
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.680.416
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|YAYLA
|4,58
|159.240.877
|% -4,98
|
|EREGL
|19,99
|816.088.614
|% 6,73
|
|GARAN
|8,26
|701.931.681
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,85
|689.476.583
|% 4,25
|
|THYAO
|12,85
|453.867.517
|% 2,31
|
|PETKM
|5,64
|272.442.321
|% 0,36
|
|PEKGY
|0,98
|54.578.204
|% -1,01
|
|YAYLA
|4,58
|159.240.877
|% -4,98
|
|KUYAS
|2,73
|40.624.868
|% 7,06
|
|HDFGS
|2,77
|30.581.910
|% 1,84
|
|ODAS
|1,86
|18.989.368
|% 1,64
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4947
|8,4977
|% -0,59
|
|Euro
|10,0947
|10,1078
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,8303
|11,8896
|% -0,17
|
|Frank
|9,3184
|9,3745
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2599
|2,2712
|% -0,56
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|20,35
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|18,00
|
|Tam
|3.286
|3.369
|21,41
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|10,36
|
|Çeyrek
|797
|815
|5,17
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,59
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,12
|
|B. Petrol
|74,15
|74,15
|0,28
|
Seans Raporu
14:25
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