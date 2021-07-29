***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 14:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952578
BIST
14:261.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 26,23
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.388
En Düşük
1.371
14:268,4975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0507
|Açılış
|: 8,4980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
14:2610,1047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0326
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
14:26499,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,68
|Açılış
|: 499,44
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler14:26
|KTSKR
|20,02
|12.149.636
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.853.678
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.481.827
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|36.046.099
|% 9,47
|
|EDATA
|13,59
|117.129.227
|% 9,24
|
|MEGAP
|7,40
|62.693.802
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.693.802
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|YAYLA
|4,59
|161.251.436
|% -4,77
|
|EREGL
|20,02
|823.392.526
|% 6,89
|
|GARAN
|8,26
|707.837.618
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,86
|699.200.401
|% 4,38
|
|THYAO
|12,85
|462.582.489
|% 2,31
|
|PETKM
|5,64
|275.741.276
|% 0,36
|
|KRDMD
|7,86
|699.200.401
|% 4,38
|
|GARAN
|8,26
|707.837.618
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,29
|179.051.435
|% 1,33
|
|KARSN
|4,15
|255.569.130
|% 1,97
|
|PEKGY
|0,99
|54.640.247
|% 0,00
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4943
|8,4975
|% -0,59
|
|Euro
|10,0902
|10,1047
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,8289
|11,8883
|% -0,19
|
|Frank
|9,3156
|9,3717
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2594
|2,2708
|% -0,58
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|20,07
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,68
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|27,00
|
|Tam
|3.291
|3.373
|25,77
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|12,47
|
|Çeyrek
|798
|816
|6,23
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,60
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,19
|74,19
|0,32
|