***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 14:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952582
BIST
15:571.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 27,08
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.389
En Düşük
1.371
15:578,4996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0486
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4837
15:5710,1142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0231
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
15:57499,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,24
|Açılış
|: 499,00
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler15:56
|KTSKR
|20,02
|12.214.761
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.885.923
|% 9,85
|
|KUYAS
|2,80
|57.618.291
|% 9,80
|
|IDGYO
|2,80
|15.681.248
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|39.660.917
|% 9,47
|
|MEGAP
|7,40
|63.036.889
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|63.036.889
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|TUREX
|10,36
|70.193.981
|% -4,34
|
|EREGL
|20,00
|964.216.057
|% 6,78
|
|KRDMD
|7,82
|783.224.327
|% 3,85
|
|GARAN
|8,26
|776.099.457
|% 0,73
|
|THYAO
|12,85
|517.855.484
|% 2,31
|
|SASA
|29,62
|331.659.148
|% 1,79
|
|KRDMD
|7,82
|783.224.327
|% 3,85
|
|GARAN
|8,26
|776.099.457
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,29
|186.977.497
|% 1,33
|
|KARSN
|4,17
|282.499.308
|% 2,46
|
|SKBNK
|1,05
|66.911.107
|% 0,96
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4978
|8,5011
|% -0,55
|
|Euro
|10,1074
|10,1126
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,8295
|11,8888
|% -0,18
|
|Frank
|9,3270
|9,3831
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2597
|2,2710
|% -0,57
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|17,72
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|19,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|20,54
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|9,94
|
|Çeyrek
|796
|815
|4,96
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,12
|
|B. Petrol
|74,27
|74,27
|0,40
|
Seans Raporu
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