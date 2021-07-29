***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 14:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952542
BIST
14:381.386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 25,66
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.388
En Düşük
1.371
14:388,4940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0542
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
14:3810,0650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0100
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,0900
En Düşük
10,0650
14:38499,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,40
|Açılış
|: 499,16
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler14:36
|KTSKR
|20,02
|12.149.836
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.854.535
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.482.112
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|37.016.790
|% 9,47
|
|EDATA
|13,60
|118.367.755
|% 9,32
|
|MEGAP
|7,40
|62.704.680
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.704.680
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|SODSN
|22,96
|100.289
|% -4,33
|
|EREGL
|20,00
|839.971.206
|% 6,78
|
|GARAN
|8,26
|710.231.062
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,86
|701.536.402
|% 4,38
|
|THYAO
|12,84
|469.320.360
|% 2,23
|
|PETKM
|5,65
|276.402.057
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,86
|701.536.402
|% 4,38
|
|GARAN
|8,26
|710.231.062
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,29
|179.528.982
|% 1,33
|
|KARSN
|4,15
|260.445.771
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,05
|61.521.977
|% 0,96
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4937
|8,5003
|% -0,56
|
|Euro
|10,1002
|10,1070
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,8280
|11,8873
|% -0,19
|
|Frank
|9,3142
|9,3703
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2589
|2,2702
|% -0,60
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|20,05
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|27,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|27,40
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|13,25
|
|Çeyrek
|798
|816
|6,62
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,12
|
|B. Petrol
|74,20
|74,20
|0,33
|