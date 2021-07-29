***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 14:32
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952557
BIST
15:101.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 26,00
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.388
En Düşük
1.371
15:108,4985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0497
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4865
15:1010,1056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0317
|Açılış
|: 10,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
15:10498,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,65
|Açılış
|: 498,41
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler15:10
|KTSKR
|20,02
|12.177.984
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.870.179
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.612.175
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|38.569.122
|% 9,47
|
|EDATA
|13,61
|123.902.445
|% 9,41
|
|MEGAP
|7,40
|62.830.569
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.830.569
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|SODSN
|22,96
|100.289
|% -4,33
|
|EREGL
|20,04
|903.375.490
|% 6,99
|
|GARAN
|8,26
|751.425.252
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,83
|729.606.919
|% 3,98
|
|THYAO
|12,87
|506.229.833
|% 2,47
|
|PETKM
|5,68
|294.413.906
|% 1,07
|
|KRDMD
|7,83
|729.606.919
|% 3,98
|
|GARAN
|8,26
|751.425.252
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,29
|182.125.025
|% 1,33
|
|KARSN
|4,14
|265.640.215
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,04
|64.831.486
|% 0,00
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4953
|8,4985
|% -0,58
|
|Euro
|10,1004
|10,1056
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,8170
|11,8762
|% -0,29
|
|Frank
|9,3075
|9,3636
|% -0,52
|
|Riyal
|2,2572
|2,2686
|% -0,67
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|19,17
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|23,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,58
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,89
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,94
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,12
|
|B. Petrol
|74,36
|74,36
|0,49
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VAKBN, HALKB, GARAN
-
15:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 38 artarak (% 2.20 ) 1, 226
-
15:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKING, IDGYO, KTSKR, HURGZ
-
15:21
CEOEM, KTSKR, VKING değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:21
BJKAS, MEGAP, SEKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında